Zoiets wil Tommelein dus ook in België: een expertenkabinet van hoge ambtenaren, eventueel aangevuld met experten van buitenaf. "Terwijl de politici onderhandelen over een regeerakkoord. Want nu zitten we al voor de tweede keer op tien jaar tijd in een situatie waarin de onderhandelingen maar blijven aanslepen. Er worden veto's gesteld en zwartepieten uitgedeeld en de mensen staan daar stomverbaasd op te kijken. Je krijgt dat niet meer uitgelegd."



Tommeleins voorstel is op dit moment nog sciencefiction. In Oostenrijk is de mogelijkheid tot een expertenregering in de wet vastgelegd, in België is dat niet zo. Dus eerst moet de wet veranderen. "We moeten die optie toch bekijken", zegt Tommelein. "Want in andere landen organiseren ze nieuwe verkiezingen, maar dat is toch ook niet altijd goed."