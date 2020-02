"België beschouwt Koerdische PKK-beweging nog altijd als terreurgroep", ondanks uitspraak van Hof van Cassatie

De uitspraak van het Hof van Cassatie is het eindpunt van een jarenlange juridische slag. Die begon met een gerechtelijk onderzoek naar banden tussen Koerden en organisaties zoals de Koerdische media Mesopotamia en ROJ-TV uit Denderleeuw met de Turks-Koerdische terreurgroep PKK. Die zouden onder meer strijders hebben geronseld voor de strijd in Turkije.

Nadat het Brusselse gerecht beslist had dat die personen en organisaties niet vervolgd konden worden op basis van de antiterreurwetten omdat de strijd tussen Koerden en Turken beschouwd wordt als een gewapend conflict en dus niet als terreur. Het federaal parket had daartegen beroep aangetekend en krijgt dus ongelijk van het Hof van Cassatie. De uitspraak houdt de justitie evenwel niet tegen om onderzoeken te voeren naar mensen of organisaties die strafbare feiten plegen of plannen. Het is wel een opsteker voor Koerdische organisaties in ons land. (Lees verder onder de foto).