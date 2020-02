Björn in the USA: Ready, set, go, de eerste voorverkiezingen komen eraan

Amerika kiest dit jaar opnieuw een president. De republikein Donald Trump hoopt zichzelf op te volgen. De Democraten willen hem te allen prijze uit het Witte Huis. Al moeten die Democraten eerst bepalen welke kandidaat het zal opnemen tegen Donald Trump. Dat gebeurt in de voorverkiezingen.

Maandag 3 februari mogen de inwoners van de staat Iowa als eerste kiezen welke Democraat volgens hen het meest geschikt is.

Maar waarom is die eerste voorverkiezing in een kleine staat als Iowa zo belangrijk? Wat is een caucus? Wat is het belang van delegates? Zijn er andere Republikeinen dan Donald Trump die president kunnen worden? En wie zijn de Democratische uitdagers? Wat zijn hun kansen?