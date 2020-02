De vissers in het Verenigd Koninkrijk juichen de nakende brexit toe. "Voor de visserij was het Europese lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk een ramp. Toen we lid werden van de EU, was 82 procent van de Europese vis Brits. Nu nog acht procent", zegt Paul Joy, de voorzitter van de vissersvereniging van de havenstad Hastings in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk.