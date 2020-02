Buitenlandse Zaken raadt alle niet-essentiële reizen naar China af wegens het coronavirus

De universiteit van Gent schrapt dan weer de reizen die haar studenten en personeel ondernemen naar China. Wie zich in China bevindt, keert terug op kosten van de universiteit.

De academische activiteiten in alle universiteiten zijn voor onbepaalde tijd opgeschort door Chinese autoriteiten. Zo heeft het weinig zin om studenten of personeel ter plaatse te houden. De Gentse universiteit heeft alle studenten met reisplannen gecontacteerd en geïnformeerd over de stand van zaken.

Eerder hadden ook de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en andere universiteiten hun personeel al teruggeroepen. Maar de UGent had zich voorgenomen om het reisadvies van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken af te wachten.

Studenten en personeel die zijn teruggekeerd uit China, wordt gevraagd om symptomen nauwgezet op te volgen en bij ziekteverschijnselen contact op te nemen met een arts. Indien het coronavirus wordt vastgesteld, moeten de betrokken studenten contact opnemen met de universiteit.

Vakgroepen waar Chinese studenten op bezoek komen, moeten voorlopig niet ingrijpen. Er is in China geen reisverbod uitgevaardigd. De universiteit vraagt wel om algemene maatregelen rond overdracht van virussen in acht te nemen. Studenten moeten een wegwerpzakdoek gebruiken en die ook weggooien na gebruik, opletten bij het hoesten en een strikte handhygiëne toepassen.