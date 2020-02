Burgemeesters beloofden minder zwerfvuil in West-Vlaanderen. Komen ze hun belofte na?

Of er nu minder zwerfvuil ligt in West-Vlaanderen is moeilijk meetbaar, maar de meeste burgemeesters hebben het voorbije jaar toch actie ondernomen.

GAS-boetes voor sigarettenpeuken en kauwgom

In Kortrijk worden er GAS-boetes gegeven voor sigarettenpeuken en kauwgom. Sinds september zijn er al zo'n 40 mensen betrapt, de helft betaalde een boete van 55 euro.

Gemeenschapswacht voor zwerfvuil in Dentergem

Het probleem van zwerfvuil of hondenpoep lijkt klein, maar het is toch iets waar veel mensen zich aan storen. Drie op de vier Vlamingen ergert zich hieraan en het opruimen kost handenvol geld. De burgemeester van Dentergem beloofde om een gemeenschapswacht voor zwerfvuil aan te stellen. Volgende maand begint die eraan. Burgemeester Koenraad Degroote: "Het zal een belangrijk deel van zijn takenpakket zijn om straten te bezoeken en te bekijken wat er niet in orde is. Terreinen die niet proper zijn, gras dat op voetpaden blijft staan. Alle niet propere situaties melden en de mensen sensibiliseren om er iets aan te doen."

175 vrijwilligers verzamelen 1500 zakken

Ook in Wervik zouden de straten er nu properder moeten bijliggen. Vorig jaar werden er 45 GAS-boetes uitgeschreven voor sluikstorten en zwerfvuil. Dat is bijna dubbel zoveel als in 2018. In Wervik kunnen ze kiezen tussen de boete betalen of een gemeenschapsdienst doen. Slechts zeven kozen ervoor om mee te helpen om zwerfvuil op te ruimen. Burgemeester Youro Casier: "Wij zijn ook een beetje verbaasd dat niet meer mensen daarop inzetten. De sluikstorters hebben alle leeftijden. Dat zijn niet alleen jongeren, maar ook mensen van 50, 60, 70 jaar en ze zijn niet altijd in staat om die gemeenschapsdienst uit te voeren gezien hun mobiliteit."

Wervik heeft al 2 jaar een soort eigen burgerbeweging "Proper Wervik". 175 vrijwilligers gaan wekelijks de straat op om zwerfvuil op te ruimen.