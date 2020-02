De Democratische voorverkiezing begint: is er iemand die Amerikaans president Trump kan verslaan?

Iowa is een toss up state: evenveel Democraten als Republikeinen. In Iowa zijn de Democraten erg progressief. Iowa scoort ook hoog in onderwijs­rankings van de hele USA, het kennisniveau is er erg hoog. De studenten­revolte van '68 begon in Des Moines, niet in Berkeley. Obama won de caucus in 2008, Kerry in 2004, Gore in 2000.

Opvallend: Bill Clinton haalde amper 2 procent in Iowa en werd toch president. Maar in 1992 was het niet toevallig politiek stil in Iowa. De populaire senator voor Iowa Tom Harkin won 77 procent van de Democratische caucusstemmen. Er werd amper strijd gevoerd in dat jaar.