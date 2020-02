De eindeloze federale regeringscrisis: allemaal de schuld van de Romeinen?

Een essentiële rol ging de befaamde heirbaan tussen Keulen en Boulogne spelen, de eerste verharde weg in deze streken. De baan die langs Doornik, Kortrijk en Tongeren liep zou het begin worden van de latere taalgrens. Archeologen bedachten er later de naam "Via Belgica" voor. Van bij het begin van de derde eeuw begon het Romeinse rijk te wankelen. Germaanse stammen staken de Rijn over, drongen door tot aan de Noordzee en lieten zich vooral gelden in het land rond de Schelde en de Maas.

De echte machtswissel kwam er in de vijfde eeuw. De Germanen veroverden definitief de streken boven de Romeinse heirbaan. Frankische stammen trokken vooral naar beneden, namen de macht over ten zuiden van de oude verkeersweg en ook de Romeinse cultuur. Hun taal vermengde zich met het volkslatijn dat de Romeinen hadden achtergelaten. Een mix van Germaanse dialecten en de Oudfrankische taal hield stand in het Noorden en groeide uit tot het Middelnederlands of Diets.