De kostprijs van het coronavirus: welke internationale bedrijven nemen maatregelen in China?

Dat heeft niet enkel gevolgen voor China zelf: The New York Times meldt dat Chinese toeristen jaarlijks ongeveer 258 miljard dollar uitgeven op buitenlandse reizen. Dat kan niet anders dan een forse impact hebben. In Japan en Thailand is China goed voor bijna een derde van alle buitenlandse toeristen. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn er veel, maar het is moeilijk om de kostprijs daarvan in te schatten.

Wat Europa betreft, zal zeker de sector van luxegoederen fors minder vraag uit China krijgen en omgekeerd zal de vraag naar bestellingen zoals bij onlinewarenhuizen als Alibaba wellicht dalen omdat mensen voor besmetting vrezen, ook al is die kans erg klein.