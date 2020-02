Drone met warmtecamera kan bedreigde veldvogels redden

"Ik wil een warmtecamera aan mijn drone hangen om de vogelnesten in de velden te spotten", vertelt Wannes in "Start Je Dag" bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Het toestel ziet de temperatuursverschillen op de grond. Nesten zijn zogenaamde "hotspots" (hete plekken, nvdr.) en die worden gelinkt aan GPS-coördinaten van de nesten." Zo kan je heel snel de streek in kaart brengen om nadien de gepaste beschermingsmaatregelen de nemen," legt de dronepiloot uit.

Warme koeienvlaaien?

"We vliegen op 35 meter hoogte. Bij twijfel kunnen we zakken en maken we een kleurenfoto van de hotspot." vertelt Wannes. Zo kan je perfect het verschil zien tussen de verschillende nesten en bijvoorbeeld een warme koeienvlaai. "Zo kunnen we nesten beschermen van akker- en weidevogels zoals de kievit, de grutto, wulp, kiekendief en patrijs. Hun bestand is zeer snel achteruitgegaan de laatste jaren. Dat komt vooral door de intensieve landbouw. De vogels vinden minder geschikte nestgronden en veel nesten worden ook vernietigd door het ploegen van het land."

"De nesten zitten ook zeer goed verstopt. De eitjes hebben camouflagekleuren. Soms zitten de nesten in lang gras. Zelfs van dichtbij zie je ze vaak niet eens."

Samen met de boeren

"We zouden kunnen komen tot een netwerk om de landbouwers in te lichten. Er bestaan nu al goede afspraken met boeren die bepaalde delen niet oogsten en maaien tijdens de broed uitstellen. Mijn droneproject 'Vogels in Nesten' zou hier perfect in passen", vertelt Wannes.

Bij ons is het nog nieuw maar de resultaten in Nederland met de warmtedrone zijn heel positief.

Crowdfunding



Wannes Dermout zoekt nog de laatste centen voor het project. Iedereen kan sponsoren op: https://growfunding.be/nl/bxl/Vogelsinnesten