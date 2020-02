EU-parlement neemt afscheid van Britten en keurt brexit-akkoord goed: de opvallendste momenten van historische zitting

Om tot dat handelsakkoord te komen, is een overgangsperiode voorzien die loopt van 1 februari tot en met 31 december 2020. Tijdens die periode zullen de Europese regels blijven gelden in het Verenigd Koninkrijk. De overgangsperiode kan eenmalig met twee jaar verlengd worden, maar de Britten hebben al laten verstaan dat dat voor hen een "no go" is. Vraag is of het mogelijk is om tussen nu en het einde van het jaar tot een alomvattend handelsakkoord te komen. Het antwoord: hoogstwaarschijnlijk niet.