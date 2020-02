"Dit proces gaat niet over de vraag of we euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden wenselijk vinden. Het gaat over de vraag of de regels zijn nageleefd bij de euthanasie van Tine Nys. En voor mij is het duidelijk: er is sprake van zeer ernstige schendingen van de euthanasiewet. Bovendien krijg ik het ongemakkelijke gevoel dat de dokters de rangen hebben gesloten, in plaats van eenvoudige fouten toe te geven. Misschien is het, zoals hier al is gezegd, een goed idee om euthanasieaanvragen vooraf te laten beoordelen door de Euthanasiecommissie, in plaats van achteraf. Maar daar moeten wij niet over beslissen."