Geen enkele roltrap werkt nog in station Leuven

Sinds enkele weken zijn de roltrappen in de tunnel van het station van Leuven in panne. Begin januari was de gang onder water gelopen. Daardoor raakte het mechanisme beschadigd. Ook de roltrappen in de zijtunnel werken niet meer. Niet door waterschade, maar ouderdom. Het gaat om exemplaren uit de jaren '70. De NMBS probeert zo snel mogelijk het probleem op te lossen. Woordvoerder Bart Crols: "We zijn ons bewust dat het erg vervelend is nu er geen enkele roltrap werkt. We hebben verschillende offertes gevraagd voor de vervangstukken en zetten er druk achter. Maar het zal zeker nog enkele weken duren. Sowieso kunnen mensen de lift nemen."

Buggy

Maar die lift zorgt ook geregeld voor problemen zegt een moeder met haar kindje: "De lift is hier vaak in panne. Nu de roltrappen niet werken, is het moeilijk om boven te geraken. De buggy dan maar dragen." Ook een andere dame is niet te spreken over de roltrappen. "Ik ben slecht te been, net als mijn partner. Van een nieuw station verwacht je toch dat de roltrappen niet constant kapot zijn." Crols laat weten dat de treinreizigers nog even geduld moeten uitoefenen.