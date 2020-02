Gemeente Gavere na jaar verlost van platte banden door spijkers

Al een jaar lang zorgen spijkers, nagels, moeren en bouten op twee kleine wegen in Gavere voor problemen. Iemand dumpt ze er, vermoedelijk als protest tegen het sluipverkeer daar. Burgemeester Denis Dierick (Open VLD) vroeg de politie begin dit jaar om een onderzoek op te starten. "De spijkers zijn er heel bewust gegooid. Ik heb zelfs al mensen gehoord bij wie meerdere banden tegelijk doorboord waren. Die moeten dan ook altijd gedepanneerd worden, de schade loopt op. Dus het moet echt wel stoppen. het kan niet verder zo hé", vertelde hij toen nog bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.

De ene lekke band is de andere niet

Burgemeester Dierick riep ook alle gedupeerden op om lekke banden te melden bij de politie. "Er werd massaal aangifte gedaan", zegt de burgemeester. "Soms ook onterecht. Niet ieder platte band komt door diezelfde dader, natuurlijk."

Geen spijkers meer

"In ieder geval werden de voorbije twee weken geen spijkers meer gegooid. De dader houdt zich dus gedeisd. Hopelijk is het probleem voorgoed opgelost", concludeert Dierick. De gemeente hoopt de man of vrouw wel nog te vatten, zo kunnen slachtoffers geld terug krijgen voor al hun kapotte banden.