Gemeentediensten Willebroek opnieuw helemaal operationeel

De aanval werd ontdekt door ICT-problemen bij het woonzorgcentrum. Dat kon uiteindelijk blijven functioneren, maar vele andere diensten lagen wel plat. Sommige diensten bleven open, al was dat met beperkte middelen. De hackers vergrendelden de computers en vroegen losgeld in bitcoins om ze opnieuw te ontgrendelen. Maar zover is het volgens de gemeenten niet gekomen. De ICT-dienst heeft via de back-upsystemen de computers toch opnieuw aan de praat kunnen krijgen.

Het gerechtelijk onderzoek naar de cyberaanval is nog volop aan de gang.