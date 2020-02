Gentse politie start met cursus "Uniform Yoga": "Het kan agenten helpen om met emoties om te gaan"

‘Uniform Yoga’ wordt in Nederland al vaker gebruikt door politiekorpsen, hulpverleners en brandweermensen. Politie Gent is één van de eerste korpsen in Vlaanderen die ermee start. Het grootste verschil met gewone yoga is dat agenten leren om in uniform, zelfs met kogelvrije vest aan, oefeningen te doen. “Politiemensen zijn vaak als eerste ter plaatse bij incidenten. ‘Uniform Yoga’ is een middel om, na een heftige interventie, sneller tot rust te komen. Er worden ook technieken uit de topsport gebruikt om opnieuw mentaal opgeladen te raken”, zegt instructrice Sandra Botman.

Op de werkvloer

De Gentse politie heeft nu al gewone yogainstructeurs die opgeleid zullen worden om ook lessen ‘Uniform Yoga’ te geven aan agenten die dat willen. “Het gaat vooral over lichaamsbewegingen en ademhalingsoefeningen die makkelijk uitgevoerd kunnen worden in uniform, zowel op de werkplek als daarbuiten”, legt korpschef Filip Rasschaert uit. 'Uniform Yoga' kan dus in de politiecombi, in de stiltekamer van de Gentse politie of gewoon thuis.

Op voorhand of achteraf

“Agenten kunnen zich al op weg naar een interventie mentaal voorbereiden met de ‘Uniform Yoga’. Achteraf kan het helpen om de stress sneller omlaag te krijgen. Het stresshormoon blijft normaal gezien anderhalf uur in het lichaam. We hebben gemerkt dat yogaoefeningen al na enkele minuten stress kunnen terugdringen”, zegt Botman.

Zin of onzin?

“Er hangt altijd wel een zweverige sfeer rond yoga maar wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het een positief effect kan hebben”, benadrukt Botman nog. De Gentse politie beseft dat er ook binnen het korps voor- en tegenstanders zullen zijn. “Het is niet verplicht maar we vinden het erg belangrijk om aan het welzijn van onze mensen te denken. Als het kan helpen, dan willen we dat proberen. Ik zal zelf al bij de eerste les paraat zijn”, lacht korpschef Rasschaert.