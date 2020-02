Gerenoveerde Sky Hall op luchthaven van Zaventem opent de deuren

De vroegere transithal op Brussels Airport werd gebouwd naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel. Nu, na drie jaar renovatie, is de hal in haar oude glorie hersteld. Aan de renovatie hing een prijskaartje van 25 miljoen euro. In de hal met uitzicht op het tarmac zullen geen reizigers passeren, maar ze zal dienstdoen als evenementenlocatie.

"Technisch huzarenstukje"

In de transithal met zwevend dak en panoramisch uitzicht op het tarmac hebben talloze families tussen 1958 en 1994 hun familie en vrienden uitgewuifd of verwelkomd. Maar in 1994 ging de nieuwe terminal open en de verouderde Skyhall werd steeds minder gebruikt. Begin 2017 startte dan een grondige renovatie, die nu is afgerond. "De renovatie was een technisch huzarenstukje", zegt Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport. Zo moest het dak verstevigd en geïsoleerd worden, kreeg de glazen façade van 1.800 vierkante meter hoogrendementsglas, kwam er led-verlichting en waren ingrepen nodig voor brandveiligheid en evacuatie."

Erfgoed

"Bij de renovatie wilden we zoveel mogelijk de oorspronkelijke materialen behouden van dit erfgoedgebouw, zoals de vloer en het plafond", zegt Feist. "Voor veel mensen is dit toch nostalgie." Ook Feist zelf kwam in de jaren zeventig en tachtig geregeld zijn vader uitzwaaien in de transithal. De hal krijgt nu een andere functie, er kunnen binnenkort allerlei evenementen plaatsvinden. met plaats voor maximaal 2.500 mensen.