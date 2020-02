Gevangene per ongeluk vrijgelaten uit gevangenis van Sint-Gillis: man ondertussen opgepakt

De woordvoerster van het parket-generaal van Brussel, Liliane Briers, laat weten dat een arrest via de gevangenis overgemaakt werd aan de gevangene, waarin enkel vermeld werd dat zijn zaak opnieuw mocht behandeld worden. De man was namelijk in beroep gegaan tegen zijn eerdere veroordeling.

De gevangenis zou dat arrest dan verkeerd geïnterpreteerd of slecht gelezen hebben. "Het hof heeft het beroep van de verdachte ontvankelijk verklaard, maar nog geen uitspraak gedaan over de grond van de zaak. De debatten moeten nog plaatsvinden. De verdachte is daarom opnieuw opgeroepen voor de rechtbank", aldus Briers.

De man kon binnen de maand opgepakt worden en is intussen opnieuw opgesloten.