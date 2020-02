Tweelingzus Gloria of Malena? Gezichtsherkenning om smartphone te ontgrendelen ziet geen verschil

Bart Preneel, hoofd van de onderzoeksgroep Computerbeveiliging en Industriële Cryptografie aan de KU Leuven, is niet verbaasd. “Het is zo dat Apple beweert dat de kans dat iemand jouw telefoon kan openen met Face ID ongeveer 1 op 1 miljoen is. Maar ze geven zelf toe dat voor tweelingen of voor sommige familieleden de kans veel hoger is. Dan raden ze aan een toegangs­code te gebruiken. Er is ook al een geval bekend van een moeder en haar jonge zoon."