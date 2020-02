Geen "Mulan" in Wuhan? Het coronavirus is óók slecht nieuws voor de filmwereld

China was in 2019 goed voor een kwart van de wereldwijde filmopbrengst, met 9,2 van de 42,5 miljard dollar. "De Chinese markt is in dat opzicht bijvoorbeeld veel belangrijker dan de Europese", zegt Verrijcken. Het is de snelst groeiende filmmarkt ter wereld, met gemiddeld 26 nieuwe schermen per dag. De voorspelling was dat de Chinese filmmarkt in 2020 groter zou zijn dan de Amerikaanse, maar dat zal dus niet meer lukken.

Dat is ook voor Hollywood dus slecht nieuws. Amerikaanse films die daar uitkomen en voor hun totale opbrengst rekenen op een flink deel uit China, zullen de gevolgen meteen voelen. Films als "1917" of "Jojo Rabbit" zouden in februari uitkomen in China, maar dat zal dus niet gebeuren.