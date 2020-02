Hoe ver staat het Garantiefonds na faillissement Thomas Cook? "1 op de 5 dossiers afgehandeld"

Ondertussen ontvangt "De Inspecteur" ook klachten van mensen die geen terugbetaling krijgen, van Christel en Paul bijvoorbeeld. Tegen hen werd in de Neckermanshop gezegd dat het geen zin had om naar de luchthaven te gaan, want dat Thomas Cook failliet was.

Maar nu krijgen ze van het Garantiefonds te horen dat er geen tussenkomst is, want dat die Neckermanshop enkel een tussenpersoon was en ze eigenlijk een rechtstreekse vlucht met Brussel Airlines hadden. En die ging wel gewoon door. Resultaat? Geen reis en centen kwijt.