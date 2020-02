Douaniers op onze luchthavens dragen voortaan mondmaskers: "Maar hier masker dragen tegen coronavirus heeft geen zin"

Intussen heeft de studentenvereniging voor Chinese studenten in Leuven beslist om dit jaar geen Chinees Nieuwjaar te vieren. Normaal gezien houden ze een evenement in de gebouwen van groep T, maar dat gaat dus niet door dit jaar. Enerzijds is er het mogelijke gevaar voor besmetting, maar de vereniging vond het vooral ongepast om te vieren terwijl er in China al tientallen mensen gestorven zijn aan het coronavirus.

"Zij konden moeilijk beginnen zingen en dansen en plezier maken terwijl ze weten dat hun landgenoten toch wel in een speciale situatie zitten", vertelt Wim Pollet van Groep T aan onze collega's van Radio 2 Vlaams-Brabant. "Het lijkt me evident dat we daar begrip voor opbrengen."

Vanmiddag liet de VIVES-hogeschool weten dat de Chinareis voor studenten Handelswetenschappen en Bedrijfskunde in Brugge en Kortrijk, is uitgesteld.