Meer ongevallen op spooroverwegen in 2019, minder dodelijke slachtoffers 

In 2019 waren er 7 dodelijke ongevallen, waarvan 2 in Vlaanderen en 5 in Wallonië. In 2018 waren er 38 ongevallen, met 9 dodelijke slachtoffers en 3 gewonden. Er zijn vorig jaar dus meer ongevallen gebeurd, maar er waren minder dodelijke slachtoffers. Infrabel verklaart de stijging van het aantal ongevallen door een toename van ongevallen in de havens (17 in 2019 tegenover 10 in 2018).