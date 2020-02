2020 is het jaar van Jan Van Eyck. Na een jarenlange restauratie hangt het Lam Gods, zijn belangrijkste kunstwerk, opnieuw in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Er is veel te doen om de starende ogen en ‘menselijke’ kop van het lam, die na de restauratie tevoorschijn kwam.

Steven Van Campenhout volgt de restauratie van het Lam Gods al jaren voor VRT. Hij legt uit waarom Van Eyck zo’n uitzonderlijk schilder is.