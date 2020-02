Spaans vakantieresort van koppel uit Beveren-Waas is verkozen tot beste verblijf voor naturisten

Een jaar geleden verkochten Wim en Annemie Hantson uit Beveren-Waas hun hebben en houden. Ze lieten alles achter om een nieuw leven te beginnen als ondernemer in Spanje. Het koppel ontdekte het naturisme een zevental jaar geleden en waagde de sprong om zelf met een vakantieverblijf te beginnen toen bleek dat er enorm veel vraag naar is. Met succes, want hun 'Lavinia Naturist Resort’ haalt meteen, na amper een half jaar open te zijn, de Nederlandse federatieprijs binnen voor beste naturistenverblijf.

Naakt door de bergen wandelen

“Het grootste voordeel is het aangename klimaat. We hebben zo’n 320 zonnedagen per jaar hier. Dat betekent dat je zo goed als elke dag gewoon naakt kan rondlopen”, legt Wim Hantson uit. Lavinia ligt aan de Spaanse Costa Calida, op een boogscheut van de stad Alicante en de Middellandse Zee. “Er is achter ons domein een natuurgebied van 5000 vierkante meter waar je vrij, naakt kan gaan wandelen in de heuvels. Je komt er amper een levende ziel tegen. Ook mensen uit de buurt komen er wel eens, met kleren aan, zij kijken amper op van de naturisten. Spanje is zeer tolerant. We raden onze gasten aan om sowieso ook een omslagdoek mee te nemen om, indien nodig, toch bepaalde lichaamsdelen af te dekken.”

Samen socializen

“Ons domein was tien jaar lang helemaal verlaten en vervallen. We hebben het op een half jaar tijd gerenoveerd met een lokale aannemer. Nu staan er verschillende vakantievilla’s. Gasten hebben een privéhuisje en -terras. Er is ook een grote gemeenschappelijke ruimte en tuin waar ze kunnen socializen, samen eten of activiteiten kunnen doen. We wonen zelf ook op het terrein om ervoor te zorgen dat onze gasten niets te kort komen.”

Boekingen lopen als een trein

“Toen we net opengingen, een half jaar geleden, waren we nog erg voorzichtig. We hoopten op een bezetting van dertig procent. We hebben die intussen ruim overschreden. Ook voor het komend jaar lopen de boekingen enorm goed, bijna de helft van de villa’s is al gereserveerd terwijl het seizoen eigenlijk nog moet beginnen. Deze erkenning van de Nederlandse federatie is erg belangrijk, het is een toonaangevende organisatie in de naturisten­wereld.”