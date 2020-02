Vermiste vrouw die haar 6 kinderen achterliet dood teruggevonden

Op woensdag 15 januari werd het levenloze lichaam van haar man al aangetroffen in de Samber in Montignies-sur-Sambre. Uit de autopsie is nu gebleken dat het lichaam dat gisteren in Farciennes ontdekt werd, dat van Kauhsar Hussain is. Haar lichaam lag al enkele dagen in het water. Een doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld.