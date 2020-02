De ene maat 38 is de andere niet, Linde Merckpoel vlogt over bodyshaming bij winkelketens: "Herkenbaar voor veel mensen"

Margo tekende een cartoon over deze ervaring en postte die op Instagram. "De warme reacties hierop hebben me verbaasd. Het was voor veel mensen pijnlijk herkenbaar, terwijl ik vreesde dat ik de enige op aarde was met dat probleem."

Linde Merckpoel deelde Margo's tekening, en kreeg via sociale media honderden reacties."Ruw geschat kreeg ik meer dan 300 berichten op enkele uren tijd. Ik merkte meteen dat dit "een ding" is. Heel droevige verhalen heb ik gelezen", vertelt Merckpoel ons. "Ook op Facebook regent het nu reacties. Mensen taggen elkaar met de boodschap: "kijk, dit is ook ons verhaal"."

"Veel mensen shoppen blijkbaar bewust online. Om de pashokjes te vermijden, en omdat webshops vaak wel grotere maten aanbieden. Maatje 44 zal je in veel winkels niet in de rekken vinden. En als het voorhanden is, dan moet je er bij het winkelpersoneel naar vragen. Dat is absoluut niet fijn. En dat geldt net zo goed voor slanke mensen, die niet altijd maat 34 vinden, of grotere of kleinere mensen die geen broek vinden met de juiste lengte."