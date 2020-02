Man verstopt 10 kilo marihuana in een geheim compartiment in zijn auto

De automobilist werd zaterdagavond betrapt tijdens een politiecontrole op de Maastrichtersteenweg, vlakbij de grens. Zijn auto was extreem vuil. En toen de agenten zijn voertuig controleerden merkten ze een sterke wietgeur op. Tijdens het doorzoeken van de auto vonden ze het geheime compartiment. Er zaten tien zakken met marihuana in verstopt, in totaal goed voor ruim 9,5 kilogram. De bestuurder had zelf cocaïne gebruikt én had teveel gedronken. Zijn passagier werd betrapt met een kleine hoeveel drugs op zak. De mannen zijn intussen allebei aangehouden door de onderzoeksrechter.