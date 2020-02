Met 'goedkope' jurk op rode loper: "Maar hij past perfect bij de zilvergrijze haren van mijn vriend!"

"Eigenlijk had ik een andere jurk gekozen voor dit evenement", aldus de 34-jarige singer-songwriter, die bij ons vooral gekend is van haar wereldhit "Video games" uit 2011, maar ook dit jaar 2 keer genomineerd was voor een Grammy Award, "Maar mijn vriend (realityster Sean Larkin, red) had nog een riem nodig en zo zijn we samen naar een plaatselijk winkelcentrum afgezakt. Toen ik deze jurk in de rekken zag hangen, was ik meteen verkocht. Dit was echt zo’n beslissing op het laatste moment, maar ik ben helemaal weg van de jurk."