Maak kennis met het nieuwe geografische middelpunt van de Europese Unie na de brexit

Wanneer een nieuwe gemeente of plek zich het geografische middelpunt van de Europese Unie mag noemen, wordt dat vaak gemarkeerd met vlaggen, een gedenkplaat of een monument. Ook in Gadheim hebben ze intussen alles in gereedheid gebracht, al noemt de burgemeester het een viering in mineur. Het is immers de eerste keer dat het zwaartepunt verschuift omdat een land de Europese Unie verlaat.