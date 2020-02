Moordonderzoek naar brand in Lot waarbij koppel om het leven kwam

De brand in een huis in de Stationsstraat in Lot krijgt een akelig staartje want het parket heeft gisteren een moordonderzoek geopend. Na eerste vaststellingen blijkt dat de brand is aangestoken. Dat zegt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde: "Gisteren heeft het parket het labo en een branddeskundige ter plaatse gestuurd. En daaruit bleek dat er brandversnellers zijn gebruikt. De reden waarom het parket een onderzoeksrechter heeft gevorderd voor moord en opzettelijke brandstichting in een bewoond pand. Gisterenavond is het parket dan nog met de onderzoeksrechter ter plaatse geweest."

Hevige brand

Gisteren rond half één 's middags brak er brand uit aan de achterkant van het huis in de Stationsstraat. Burgemeester Hugo Vandaele liet toen weten dat het een korte, maar hevige brand was. Bij de brand kwam meteen een vrouw van 39 om. Haar partner van 42 raakte levensgevaarlijk verbrand en stierf uiteindelijk een dag later aan zijn verwondingen. Pogingen van de buren om de twee bewoners te redden, in afwachting van de komst van de brandweer, mislukten.

Herbekijk hier het verslag in "Het Journaal":