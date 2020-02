Cold case van 2.600 jaar oud opgelost: mummie Takabuti stierf door messteek in de rug

Waaraan is Takabuti gestorven? Sinds de mummie van de vrouw die 2.600 jaar geleden in het oude Egypte leefde 185 jaar geleden in Belfast in Noord-Ierland voor het eerst is uitgepakt, houdt deze vraag egyptologen in het Verenigd Koninkrijk en ver daarbuiten in de ban.

Een team wetenschappers van de Nationale Musea van Noord-Ierland, de universiteit van Manchester, de Queen's University van Belfast en het Kingsbridge Private Hospital hebben eindelijk het antwoord gevonden: ze overleed aan de gevolgen van een diepe messteek in haar rug, ter hoogte van haar linkerschouder.