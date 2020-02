Mysterieuze "wildkakker" van Kortrijk is geïdentificeerd

Sinds de kerstvakantie werden de etalages of portalen van de handelszaken in het centrum van Kortrijk regelmatig besmeurd met menselijke uitwerpselen. Ook op de banken of op het terras worden ze letterlijk breed uitgesmeerd. "Echt wansmakelijk", zeggen de handelaars, "zeker omdat er ook al horeca- of patisseriezaken getroffen zijn." Ook een schoenwinkel werd besmeurd.

Cameranetwerk

De politie startte een onderzoek naar de "wildkakker". Hij of zij is vooral actief in de Voorstraat en de Grote Kring, pal in het winkelwandelcentrum van de stad. Daar hangen heel wat camera's en door die beelden kon de politie de dader nu identificeren.

De man of vrouw in kwestie zal nu worden verhoord.