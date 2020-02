Beste koning Albert II, een buitenechtelijk kind is geen schande. Uw houding is dat wel

Ik weet dat u een voorbeeldrol heeft voor het land. En u had een voorbeeld kunnen zijn. Als vader. Helaas was u het voorbeeld hoe het niet moet. Niet omdat u een buitenechtelijk kind heeft, wel omdat u haar niet de erkenning geeft die íéder kind verdient. U bent heus niet de enige vader met een buitenechtelijk kind. Delphine is heus niet de enige dochter die buiten een huwelijk geboren is. Maar door dit enkel te willen toegeven na iedere mogelijke procedure te hebben verlengd en vertraagd, houdt u een taboe in stand.

Het niet zeggen van de simpele woorden ‘dit is mijn dochter’, is een zwaarder kruis om te dragen dan u zich misschien kan inbeelden. Alsof je niet geboren mág zijn. Een kind vraagt immers nooit om de ouders die hij of zij krijgt. Het enige dat die vraagt, is erkenning en als het kan wat broodnodige ouderliefde.