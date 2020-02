PLAN B #17: waarom zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dat hij terugwil naar een unitaire Belgische staat? 

Was het een hartenkreet of meende hij het echt? Dat vraagt iedereen zich af, na de uitspraak van Georges-Louis Bouchez, in het Franstalige magazine Wilfried , verleden week. Een uitspraak die hij bovendien deed toen hij al benoemd was als informateur. Meestal proberen koninklijke opdrachthouders controversiële uitspraken te vermijden. De reacties van de Vlaamse politici vinden de uitspraak niet verstandig en zelfs beledigend, en vandaar de vraag aan Alain Gerlache (RTBF): wat heeft Georges-Louis Bouchez bezield?