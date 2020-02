Voor Van Steenbrugge had Christine Mussche gepleit, zijn collega die samen met hem Joris Van Hove verdedigt. "Normaal zou ik jullie, juryleden, succes wensen met jullie moeilijke taak. Maar deze keer is het eigenlijk helemaal niet moeilijk", zo stak Mussche van wal. "Juridisch kan hier nooit sprake zijn van moord. Dit proces had er nooit mogen komen. Dat de familie van Tine Nys een klacht indient, omdat ze op zoek is naar antwoorden, dat kan ik begrijpen. Maar dat een parket daarin meegaat en schaamteloos durft te stellen dat deze artsen moordenaars zijn, dat is ongezien in ons land. We merken aan de talloze reacties die we krijgen, dat het een onwaarschijnlijke verontwaardiging uitlokt."

Lees verder onder de tekening van Christine Mussche