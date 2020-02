We moeten af van het verbod op psychedelica

Terwijl Big Pharma de psychedelische renaissance dreigt te kapen, laat België deze heilzame kracht van verandering links liggen. Dit is onbegrijpelijk voor een land als het onze. We zijn kampioenen in pillenslikken en behoren tot de sombere kopgroep in de West-Europese zelfmoordstatistieken. Durven we dan we niet naar oplossingen op zoek te gaan?

Zoals neuroloog Steven Laureys aangaf in "Brain Man", verdienen psychedelica meer aandacht. Aan de Universiteit Antwerpen volgt psychiater Marianne Destoop dit onderwerp op. Kim Kuypers werkt in Maastricht met MDMA en LSD. De Universiteit Gent beschikt met het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek over een mogelijke springplank naar een soort "laboratorium" waarin psychedelica de multidisciplinaire aanpak krijgen die ze verdienen.