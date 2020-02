"Iedereen lijkt er voorlopig van uit te gaan dat Trumps vredesplan voor Midden-Oosten niet te realiseren is"

Of Trumps plan de voedingsbodem kan zijn voor gewapende conflicten, valt niet uit te sluiten. "Al jaar en dag wordt gezegd dat de vonk elk moment kan ontspringen. Er zijn al betogingen geweest aan Palestijnse kant, waarbij gewonden zijn gevallen. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Vandaag is "de dag van de woede", en in de Gazastrook is er een algemene staking. In verschillende moskeeën op de Westelijke Jordaanoever is er al opgeroepen tot een jihad. Een term die in onze oren heftig klinkt, maar die wel aantoont dat er bereidheid is om een hevige strijd te voeren tegen dit "eenzijdige dictaat", zoals zij het zien."