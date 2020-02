Schepencollege Mesen gaat samen fitnessen en roept inwoners op om mee te doen

Of de volledige bevolking van Mesen en Lo-Reninge nu fitter en slanker is, valt te betwijfelen. Maar beide burgemeesters hebben alvast enkele initiatieven genomen.

Lo-Reninge wil sportpas

Zo wil Lo-Reninge een sportpas voor haar inwoners. Lo-Reninge heeft zelf geen sporthal of zwembad en geen geld om daarin te investeren. Met de pas kunnen inwoners dan op een goedkope manier sporten in de buurgemeenten.

Burgemeester Lode Morlion: "Dat wil dus zeggen dat we de inwoners van Lo-Reninge willen laten gebruikmaken van de infrastructuur in de steden rondom ons. Onze inwoners kunnen dan in Diksmuide, Veurne, Ieper en Poperinge tegen dezelfde voorwaarden gaan sporten als de inwoners van die steden. We zijn nu bezig met de cultuurpas. Ik hoop dat we de sportpas kunnen gerealiseerd zien over twee jaar."

Ook Mesen wou binnen het jaar fittere en zelfs slankere inwoners. Zo kregen de brandweermannen een gratis fitnessabonnement en kreeg het stadspersoneel tips van een voedingsspecialist. Ook het voltallige schepencollege gaat samen sporten in Ieper en roept zijn inwoners op om mee te gaan. Burgemeester Sandy Evrard: "Op onze nieuwjaarsreceptie gaven we gezonde snacks en slaatjes en kinderen kregen fruitbrochetjes en geen chips. Er moet een mentaliteitswijziging komen en wij moeten het goede voorbeeld geven aan onze bevolking. Als ik het kan, kan iedereen het."

