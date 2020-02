Slagerijen in Boechout en Vremde binden strijd aan met plasticafval: klanten krijgen gratis herbruikbare potjes

Ben Somers van Keurslager Somers deelt per twee weken maar liefst 5.000 à 6.000 plastic wegwerppotjes uit. Hij hoopt dat door de actie meer mensen hun herbruikbaar potje zullen meebrengen naar de slager. Sommige klanten van Ben doen dat nu al. "We zien een 3-tal klanten per dag die hun eigen potje meebrengen van thuis, maar dat mogen er veel meer zijn", vertelt Ben.

Hygiëne is wel erg belangrijk. "Als je zelf een potje meebrengt van thuis, is het op eigen verantwoordelijkheid. Als het potje niet goed uitgewassen is, of het is een potje dat niet op hoge temperaturen mag verhit worden, dan zijn we daar niet verantwoordelijk voor."

De actie geldt zo lang de voorraad strekt, bij Keurslager Somers, Slagerij Asselberghs en Meat and Market.