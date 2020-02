Grote emoties in Dover, 1 dag voor de brexit: "Mensen dreigen ermee ons van de krijtrotsen te duwen"

"We kijken al zolang uit naar dit moment, ik kan niet wachten tot het zover is." Aan het woord is David, een kranige tachtiger die zijn dagelijkse wandeling over de krijtrotsen maakt. "Eindelijk kunnen we onze eigen zin doen en worden we niet langer gedicteerd door die bureaucraten in Brussel." "De bureaucraten in Brussel", het is een uitdrukking die ik wel vaker zal horen in Dover.