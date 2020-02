Overleg met minister Geens levert niets op: staking in gevangenissen blijft voortduren

De minimale dienstverlening houdt in dat er een regeling wordt uitgewerkt om te bepalen hoeveel personeel er in de gevangenis aanwezig moet zijn tijdens een staking. In een mededeling liet minister Geens weten dat het zou gaan om gemiddeld 54 procent van het gevangenispersoneel.

Bij het nieuwe voorstel dat op tafel lag, werd er nog een extra element toegevoegd: een minimale ondergrens moet bepalen hoeveel personeel er aanwezig moet zijn in functie van de noden van de gevangenen. De bedoeling is om binnen elke gevangenis een vork te voorzien van personeelsleden die gevraagd kunnen worden om te werken die dag. Het gaat om een vork met een minimum en maximum met een verschil van 25 procent. Binnen die vork kan de directie het aantal personeelsleden dat nodig is aan het werk zetten", aldus Geens.

"Er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat er op de eerste dag nooit meer dan het minimum gevraagd kan worden. Vanaf de tweede dag kan de directeur dan een aantal personeelsleden opvorderen, rekening houdend met het minimum en maximum van de vork. Wanneer hij bijvoorbeeld beslist dat er 70 personeelsleden nodig zijn, maar er zijn maar 60 werkwilligen, dan zal hij aan de gouverneur moeten laten weten dat er 10 extra personeelsleden nodig zijn."