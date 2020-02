Studente Ines vervroegd terug uit China: "Ik had schrik dat ik er niet zou wegraken"

Ines Scheldeman is studente aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze studeerde vier maanden aan de universiteit van Hangzhou in China om communicatie te studeren. Hangzhou ligt op zo'n 750 kilometer van Wuhan, de stad waar het coronavirus is uitgebroken. "In mijn stad waren er 32 besmettingen, dat is iets meer dan in andere steden in China."

Veel controle

Ines vertelt in "Start Je Dag" aan Radio 2 Oost-Vlaanderen hoe ze gecontroleerd werd op het coronavirus in China: "Elke keer ik het schooldomein in of uit wou, werd mijn temperatuur gemeten. We waren ook verplicht om een mondmasker te dragen want anders mocht je niet buiten. Als we naar de winkel wilden, moesten we in een chatbox zetten hoelang we weg zouden zijn. Nu is de school helemaal afgesloten, studenten worden verplicht binnen te blijven." Ines kon dus thuis raken voor de lockdown.

Ines Scheldeman is nu terug thuis in Ieper: "Het was makkelijker dan ik verwacht had om te vertrekken uit China. Dat was mijn grootste angst, dat ik niet meer weg zou raken. Ik had schrik dat Hangzhou in lockdown zou gaan." Ines heeft het nieuws over het coronavirus vooral moeten volgen via Belgische media: "Persoonlijk vond ik dat ik als buitenlander weinig info kreeg, ik spreek geen Chinees. Doordat ik zelf op zoek moest naar info, zal daar wellicht wel foute informatie tussen gezeten hebben."

Ines is nu terug thuis en voelt zich kerngezond: "Ik heb wel het advies gekregen om meteen naar de dokter te gaan als ik iets voel. Maar voorlopig voel ik me tiptop! Mijn vrienden en familie zijn ook opgelucht dat ik goed en wel terug thuis ben. Ze maken wel grapjes dat ik beter uit hun buurt blijf", vertelt studente Ines.