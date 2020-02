Eerste beelden van Jan Van Eyck-expo in Gent: oog voor detail en weergaloze techniek maken Vlaamse meester uniek

In de 14e en 15e eeuw floreren Vlaamse handelssteden als Brugge en Gent. Het Bourgondische hof wil er zijn macht met veel pracht en praal tentoonspreiden. We weten niet zoveel over Jan Van Eyck, maar wel dat hij bijna zijn hele leven in de hoogste kringen vertoeft. Zo is hij hofschilder van de Bourgondische hertog Filips de Goede en werkt hij in opdracht van rijke handelaars en politici. Zijn status geeft hem de mogelijkheid te reizen en zich te verdiepen in nieuwe wetenschappelijke inzichten. In 1432 vestigt Van Eyck zich in Brugge en trouwt er met Margareta. Het portret dat hij van haar schildert, is het eerste bekende portret van een schildersvrouw. Hij blijft in Brugge wonen tot zijn dood in 1441.

Wie meer wil weten over het leven van Jan Van Eyck kan deze podcast beluisteren.