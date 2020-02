Verkeersboetes belanden voortaan ook digitaal in uw persoonlijke "e-box"

In tijden van phishing en fraude is het belangrijk te weten dat de boetes niet rechtstreeks in uw mailbox terecht komen. In uw mailbox zal u enkel een mail ontvangen met de melding dat er een nieuw bericht is toegekomen in de e-box. De boete zult u dus pas zien als u met uw identiteitsgegevens inlogt in uw e-box.