Politie Turnhout: "Zet geen beelden van misdrijven op sociale media. Verdachten kunnen bewijsmateriaal doen verdwijnen"

Afgelopen weekend werd in Turnhout een buurtsupermarkt aan de Merodelei overvallen - of dat werd toch geprobeerd. De beelden van de verdachte - gefilmd door de bewakingscamera's van de winkel - werden meteen op sociale media verspreid. Maar de politie van regio Turnhout vraagt om dat niét te doen.

"Het verspreiden van beelden van verdachten is niet alleen verboden want het is een inbreuk op de privacy, meer nog het kan het onderzoek schaden." Dat zegt Rudy Remijsen bij Radio 2 Antwerpen in "Start je dag". "De verdachte weet zo dat hij gefilmd werd en kan bewijsmateriaal doen verdwijnen, zoals kleren, maskers of wapens die op de beelden te zien zijn."

Moelijker te bewijzen

"Het is voor ons bovendien niet altijd makkelijk om bepaalde misdrijven te bewijzen door een gebrek aan bewijs. Als dan nog eens bewijsmateriaal verdwijnt omdat bepaalde beelden op sociale media verschijnen, is dat nog moeilijker", zegt Remijsen.

Het is pas wanneer de politie zélf de beelden vrijgeeft dat mensen die mogen verspreiden.