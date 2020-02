Vooral vrouwen en hooggeschoolden zoeken loopbaanbegeleiding, zij het om andere redenen

De voorbije 6 jaar hebben bijna 115.000 werkenden gebruikgemaakt van het systeem van loopbaancheques. Dat blijkt uit het tweejaarlijks rapport van de VDAB. Met een loopbaancheque kun je terecht in een gespecialiseerd centrum waar ze je kunnen helpen om je carrière met succes voort te zetten. Het zijn centra die vaak ook andere diensten aanbieden, zoals opleiding en training of HR-consultancy.

Bij de gebruikers van de loopbaancheque zijn er twee grote groepen: vrouwen en hooggeschoolden. Beide zijn goed voor 70 procent van de aanvragers. Vrouwen en hooggeschoolden stellen specifieke vragen, zegt Joke Van Bommel van de VDAB: “Bij vrouwen gaat dat vooral over de combinatie werk-privé, vooral om aan het werk te blijven, om de job die ze al graag doen, te kunnen blijven doen."

"Bij hooggeschoolden gaat het vooral over vragen over groei, uitdaging, wat hen motiveert, wat maakt dat zij een bepaalde job willen doen of willen blijven doen.”

Naar leeftijd is de grootste groep gebruikers tussen 30 en 40 jaar (37,2%), gevolgd door de 40- tot 50-jarigen (27,9%) en de groep tussen 20 en 30 jaar (20,6%). Maar de 50-plussers zijn in opmars: sinds de lancering van de loopbaancheque in 2013 is hun aantal verdrievoudigd. En in het algemeen zijn negen op de tien mensen tevreden over het advies dat ze krijgen.