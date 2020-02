Zo veel betaalde vakantiedagen als je wil? Bij een Antwerps bedrijf kan het

Stel je voor: je mag zelf kiezen hoeveel vakantiedagen je opneemt, volledig uitbetaald door de baas. Bij communicatiebureau Marbles in Antwerpen is het al drie jaar de manier van werken. "Vorig jaar hadden onze medewerkers gemiddeld 26,5 vakantiedagen per persoon. Sommigen namen twintig dagen op, anderen eerder veertig", zegt CEO Tom Herrijgers in "Start je dag". Wekt dat geen jaloezie op? "Allesbehalve want alles gebeurt in onderling overleg. Sommigen gaan verhuizen of samenwonen en hebben dan nood aan wat extra dagen voor zichzelf."

Werk gaat voor

Volgens Het Laatste Nieuws experimenteren steeds meer bedrijven met flexibele vakantieregelingen in de zoektocht naar jong talent. Interessant voor de werknemer maar ook voor de werkgever? "De klant en het werk staan altijd centraal. Het is niet zo dat iedereen volgende week samen vakantie kan opnemen. Het werk van die week moet gebeuren", zegt Herrijgers. Zijn bedrijf Marbles zal in de toekomst nog meer vakantiedagen moeten geven. "Op dit moment staan er vijf vacatures open en we merken dat er veel geïnteresseerden zijn. Ik denk dat we in totaal dit jaar zo'n 10 mensen extra zullen aanwerven."