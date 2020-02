15 spelers, trainers en ouders op de vuist na voetbalmatch in Steenbrugge

Na de wedstrijd was er een discussie over een rode kaart. Zeker vijftien spelers, trainers en ouders van beide teams verloren hun kalmte. De Brugse politie moest verschillende patrouilles ter plekke sturen. Volgens KV Oostende gebeurt zoiets maar heel uitzonderlijk, net omdat er elk jaar bij de start van het seizoen aandacht aan fairplay wordt besteed.

Fairplay

Bram Keirsbilck van KV Oostende: "In het begin van het seizoen wordt er hard op fairplay gehamerd, zowel naar de ouders als naar de spelers toe. Fairplay wordt hoog in het vaandel gedragen. Natuurlijk gaat het altijd om individuen die zoiets doen. Je hebt dat niet altijd volledig in de hand, maar we proberen dat toch zoveel mogelijk te controleren."

Ruzie opgelost

De twee clubs hebben intussen samen gezeten en de ruzie is opgelost.