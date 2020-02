5G, het internet van de toekomst: is het veilig om daarvoor samen te werken met het Chinese Huawei?

5G-technologie is de nieuwe heilige graal. Al onze internetconnecties zullen sneller, slimmer, breder en dieper kunnen verlopen en dat biedt onvoorstelbare mogelijkheden. Het Chinese telecombedrijf Huawei is pionier op het vlak van 5G en hoopt nu ook de Europese markt te veroveren. Vraag is of het verstandig is met Huawei in zee te gaan, want doe je dan eigenlijk ook geen zaken met de Chinese overheid? "Terzake" trok naar het hol van de draak, het centrum van cybersecurity van Huawei in Brussel. Bekijk hierboven de reportage.